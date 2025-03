Charytatywny pchli targ dla chorego Adasia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Stare przedmioty, które nabierają nowego życia; od książek, przez buty po zabawki - takich skarbów w ogrodzie INKU Inkubatora Sektorów Kreatywnych przy al. Wojska Polskiego szukają mieszkańcy Szczecina.

Trwa tam charytatywny pchli targ. Dochód ze sprzedaży, który trafia do puszek zasili zbiórkę na leczenie Adasia Orlika, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a.



- Na razie jeszcze mało brzęczy, ale miejmy nadzieję, że uda nam się zebrać dużo pieniążków dla Adasia. - Żeby pomagać. To jest też fajna opcja, żeby pozbyć się tego, czego już nie używamy i dać rzeczom drugie życie. - Piękne cztery koszulki. Super: dla syna, dla wnuka i dla męża. A dla siebie buty. - To jest taki element społeczny, zbliża ludzi do siebie, więc im więcej, tym lepiej. - A w szczytnym celu to dwa razy lepiej - mówili.





Pchli Targ w ogrodach INKU przy alei Wojska Polskiego trwa do godziny 16.





Edycja tekstu: Jacek Rujna