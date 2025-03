80. rocznica walk o Kołobrzeg. Akt zaślubin z morzem [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu trwają uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy walk o miasto. Na miejscowej plaży odtworzono akt zaślubin z morzem.

- Przeszliśmy morze po ciężkim i krwawym trudzie. Widzimy, że nie poszedł na marne nasz trud. Przysięgamy, że cię nigdy nie opuścimy. Rzucając pierścień w twe fale, biorę z tobą ślub, ponieważ tyś był i będziesz zawsze nasz - te słowa wypowiedziane dokładnie 18 marca 1945 roku przez kaprala Franciszka Niewidziajło ponownie można było usłyszeć w czasie rekonstrukcji historycznej.



Zdaniem obserwatorów widowiska, jest to ciekawy sposób przypominania historii miasta. - Bardzo wzruszające. Trzeba korzystać z takich okazji, żeby właśnie ta nasza historia była ciągle żywa. - Atmosfera wspaniała, trzeba przypominać - mówią kołobrzeżanie.



To nie koniec niedzielnych prezentacji. Do godz. 20 przed ratuszem można będzie oglądać ciężki sprzęt wystawiony przez Muzeum Oręża Polskiego.



Na wtorek zaplanowano natomiast oficjalne uroczystości patriotyczne, które odbędą się przy pomniku zaślubin oraz na cmentarzu wojennym.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski