Czy PiS obawia się kandydata Konfederacji?

Czy Prawo i Sprawiedliwość powinno obawiać się Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich? O tym między innymi dyskutowali szczecińscy radni w naszej radiowej "Kawiarence Politycznej".

Według jednego z najnowszych sondaży dla "Super Expressu", kandydat Konfederacji zajął drugie miejsce i przeskoczył kandydata PiS-u Karola Nawrockiego.Bardzo się cieszę, że mamy dwóch bardzo silnych kandydatów prawicy - mówi Dariusz Smoliński, szczeciński radny PiS: - Dzięki dość liberalnym poglądom na kwestie gospodarcze, bardzo wielu wyborców pana marszałka Hołowni przechodzi, mówiąc kolokwialnie, do pana Mentzena. Czy to wystarczy do tego, żeby wygrać z Karolem Nawrockim? Ja jestem święcie przekonany, że nie...Nie zwracamy uwagi na sondaże - zaznacza Michał Wójtowicz z Konfederacji: - Jeśli chodzi o wyborców Hołowni, to tam już za bardzo nie ma co zabierać. Patrząc po sondażach odbieramy też troszeczkę od PiS-u. Z praktycznego punktu widzenia, lepiej by było jednak, żeby wyborcy PiS-u zagłosowali w pierwszej turze na Sławomira Mentzena, który jednak ma dużo większe szanse pokonać Rafała Trzaskowskiego, w przeciwieństwie do Karola Nawrockiego w drugiej turze.Na stronę Mentzena przechodzą wyborcy Hołowni i ludzie, którzy są niezdecydowani - twierdzi Urszula Nawrocka z Nowej Lewicy: - I to jest tak zwany niepewny elektorat, który chodzi, ogląda i oczywiście robi tłum. Poza tym na spotkania z Mentzenem przychodzi bardzo dużo młodych ludzi, którzy później ostatecznie nie przychodzą na wybory. Toteż trzeba o tym pamiętać.Jak twierdzi Urszula Pańka, szczecińska radna Koalicji Obywatelskiej, zarówno kandydat PiS-u jak i kandydat Konfederacji to zła przyszłość dla Polski. - Proszę posłuchać wypowiedzi młodego człowieka, pana Mentzena. Przecież to jest osoba, która nie chce, żebyśmy byli w Unii Europejskiej. Przecież ci panowie i z PiS-u, i z Konfederacji to jest to samo. Oni są proputinowscy...Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura - 1 czerwca.