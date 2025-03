Przewodniczący komisji sportu w RM: całoroczne lodowisko by się obroniło, ale nie ma pieniędzy

Temat nie jest zamiatany pod dywan, prace trwają. Zapewniał na naszej antenie miejski radny z klubu OK Polska w sprawie budowy całorocznego lodowiska w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Marek Kolbowicz w" Rozmowie pod krawatem" podkreślał, że jest zwolennikiem tego pomysłu. Pozostaje jednak kwestia zdobycia pieniędzy - dodał przewodniczący komisji sportu w Radzie Miasta.- Uważam, że warto by to zrobić, bo lodowisko by się obroniło, bo tak naprawdę to jest całoroczne. Myślę, że tak, tylko jest odwieczny problem, bo kołdrę mamy taką jaką mamy - mówi Kolbowicz.W sprawie budowy lodowiska w Szczecinie powstała m.in. internetowa petycja. Jej organizatorzy zapewniają, że pieniądze na inwestycje można zdobyć m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki czy Unii Europejskiej.