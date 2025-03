Nietypowa lekcja WF w szczecińskiej szkole [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

260 dzieci wzięło udział w pierwszym dniu wiosennej edycji Alternatywnych lekcji WF Kinder Joy of Moving organizowanych przez medalistkę mistrzostw Świata i Europy w skoku o tyczce Monikę Pyrek.

Zajęcia mają na celu zachęcić młodzież do regularnych ćwiczeń i aktywności fizycznej. Uczniom z klas od 4 do 8 nowoczesny WF w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 7 przy ulicy Złotowskiej w Szczecinie bardzo się podobał.



- Bardzo fajnie było. Mi się strasznie podobało i ogólnie fajnie. Jestem zmęczona strasznie. - Mieliśmy narciarstwo, kolarstwo, wioślarstwo, wspinaczkę, biegi, jakieś koloroskop czy coś takiego i piłkę nożną. No wszystko mi się strasznie podobało. - Było fajnie, dużo ruchu, aktywności, fajnie w ogóle było. Ogólnie opłacało się przyjść na lekcje tutaj z panią Moniką - mówią uczniowie.



Alternatywne lekcje WF odbędą się w sześciu miastach w trzech województwach. Jutro kolejne spotkanie z uczniami w Szczecinie