Retro księgarnia na kółkach ruszy w trasę po regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Retro księgarnia uruchamia retro auto z bardzo współczesnymi książkami. W oryginalnym, pomalowanym w kwiaty Volkswagenie z 1978 roku, zaczyna bowiem działać booktruck.

Edycja tekstu: Michał Król

Właściciele księgarni "Kamienica w Lesie" będą nim podróżować po regionie i tym samym sprzedawać książki. To nowy sposób na promocję szczecińskich autorów i także metoda na dotarcie do miejsc, w których nie ma księgarń - przyznaje Monika Szymanik.- Wyjechanie taką księgarnią na kółkach da nam możliwość, żeby dojechać wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba. Czyli i do bibliotek, na początku właśnie w Szczecinie, czy na obrzeża. Żeby po prostu pokazać, że księgarnie kameralne w Szczecinie są i dojadą wszędzie tam, gdzie będzie czytelnik - mówi Szymanik.Wymagał sporo pracy, ale już ma zamontowane półki na książki i możemy wyjeżdżać – mówi zadowolony Konrad Szymanik, współwłaściciel księgarni i booktrucka.- Tu jest taka wysuwana duża szuflada i tu będą książeczki. Samochód możemy odpalić, on nie ma kluczyka - mówi Szymanik.Booktrucka będzie można zobaczyć na ulicach Szczecina już w najbliższym czasie. Między innymi w trakcie Festiwalu Wody, gdy zaparkuje on przy Morskim Centrum Nauki.