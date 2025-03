Kolejny krok w sprawie nowej siedziby Teatru Współczesnego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ta opinia może pomóc miastu w podjęciu decyzji dotyczącej lokalizacji Teatru Współczesnego przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Przygotował ją Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Opinia wpłynęła zaledwie kilka dni temu do Prezydenta Miasta, a jej założenia i wytyczne radnym miasta przedstawił miejski konserwator zabytków Michał Dębowski.



- On tak naprawdę określa pewne ramy wynikające z ochrony konserwatorskiej tego obszaru i nie przesądza oczywiście o braku możliwości czy też możliwości realizacji takiej konkretnej funkcji - mówi Dębowski.



To krok do przodu, który powinien być wykonany wcześniej - mówi radny Miasta Maciej Kopeć.



- Realnie ten krok nas przybliży do tego, że w tym miejscu ta siedziba powstanie, czy w ogóle w zupełnie inne miejsce. To się okaże pewnie w ciągu najbliższych tygodni - mówi Kopeć.



Budowa nowego obiektu może kosztować około 200 mln zł, z czego połowa planowana jest do pozyskania w ramach funduszy unijnych.