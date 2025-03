Szpital Wojewódzki uruchomił internetowego asystenta pacjenta

Asystent pacjenta pojawił się w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Można z niego skorzystać poprzez stronę internetową . Znajduje się na niej niebieski, pulsujący w prawym dolnym rogu ekranu przycisk.To on ułatwić ma rejestrację do poradni specjalistycznych oraz na część badań obrazowych - informuje Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.- Za tą być może tajemniczo brzmiącą nazwą, kryje się bardzo proste, ale też bardzo przydatne i potrzebne rozwiązanie. Pozwoli ono naszym pacjentom umówić wizytę czy to w poradni specjalistycznej, czy to termin badania diagnostycznego - mówi Owsik-Kozłowski.Wizytę u specjalisty będzie można także odwołać. Dzięki temu z wolnego terminu będzie mógł skorzystać inny pacjent.