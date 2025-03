Audyt w świnoujskim Urzędzie Miasta - ma być sprawniej

Świnoujście, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Kończy się audyt w świnoujskim magistracie. Prezydent Świnoujścia chce usprawnić pracę urzędu i poprawić jakość obsługi interesantów.

Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia zapewnia, że audyt przyniesie korzyści i dla pracowników i interesantów magistratu.



- Pierwszy cel to poprawa jakości pracy urzędu na rzecz mieszkańców naszego miasta, kontrahentów. Wiemy, że to nie grało w minionych latach, zacierało się w różnych miejscach. Chcemy te obszary zidentyfikować i chcemy je poprawiać. Drugi cel, który chcemy osiągnąć, to właśnie przywrócenie stabilności pracy urzędników - mówi Agatowska.



A jak pracę urzędu oceniają mieszkańcy Świnoujścia?



- Ten stosunek po prostu do klienta, który przychodzi, żeby nie robić łaski, tylko żeby stać frontem do klienta. - Wszystko da się załatwić. Wszystko jest powiedziane tak jak potrzeba. - potrzeba. Powinny być troszeczkę dłużej czynne popołudniu, właśnie dla osób pracujących - mówią świnoujścianie.



Prezydent zapowiada, że pierwsze zmiany wprowadzane będą już w kwietniu.