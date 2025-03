Tajemniczy proszek w szczecińskim parku - kolejna próba trucia psów?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Czy to kolejna próba trucia psów w Szczecinie? Podejrzaną substancję o czerwonym kolorze, przypominającą wyglądem trutkę na szczury, zauważyli w weekend mieszkańcy osiedla Kaliny. Policjanci wezwani na miejsce pobrali próbki.

Trutkę zauważono niedaleko wybiegu dla psów w parku w rejonie ulic Twardowskiego, Witkiewicza i 26 kwietnia. Zapytaliśmy właścicieli psów jak chronią swoje czworonogi.



- Patrzę po prostu, co on tam robi. Na szczęście jest takim niejadkiem i byle czego nie ruszy. - Trzeba zwracać uwagę, żeby po prostu nic nie zjadał - mówią mieszkańcy.



Jeśli nie zdążymy zareagować w porę ważne, aby jak najszybciej dowiedzieć się co dokładnie pies zjadł - wyjaśnia Leonard Gugała, weterynarz.



Zapamiętać kolor. Nawet troszeczkę zebrać do jakiegoś worka foliowego.



Jeżeli napotkamy w parku trutkę lub mięso z metalowymi elementami, należy powiadomić policję i jakoś oznaczyć takie miejsce.