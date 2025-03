"RSnW": Nic tej inwestycji już nie zatrzyma

"Nic tej inwestycji już nie zatrzyma" - o znaczeniu Zachodniej Obwodnicy Szczecina dyskutowali goście poniedziałkowej audycji "Radio Szczecina Na Wieczór".

- To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Pomorza Zachodniego - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Bardzo dobra dla mieszkańców, którzy stoją w korkach na węźle Kijewo, gdzie ruch w lato przekracza już 60 tysięcy, a projektowany był na 50 tysięcy. To jest również dojazd dla ponad połowy Szczecina lewobrzeżnej. Dojazd do lotniska skróci się z 45 do 30-25 minut.

Obwodnica będzie położona głównie na terenie powiatu polickiego. - To dla nas historyczna inwestycja - mówi Shivan Fate, starosta policki. - To jest rewolucja absolutna, bo w końcu będzie można dojechać z Kołbaskowo do stolicy powiatu, czyli do Polic w prawie 20 minut, co teraz jest absolutnie niemożliwe.

- W drugim kwartale tego roku poznamy oferty wykonawców - mówi Łukasz Lendner, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Wykonawcy się pytają. Jest duże zainteresowanie tym kontraktem. To sprzyja temu, że będzie konkurencja. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej odpowiedzieć w chwili obecnej na pytania. Wejdziemy z mniejszymi ryzykami do realizacji tych zadań.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Licząca 49 km dwujezdniowa trasa z pięciokilometrowym tunelem pod Odrą odciąży drogi A6, S3 i S6 omijające Szczecin od południa i wschodu.Inwestycja ma kosztować blisko 8 miliardów złotych. Cała droga wraz z tunelem ma być oddana do użytku w 2032 roku.