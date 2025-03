Radny PiS: Jeżeli zsumujemy elektoraty, wygrywa kandydat prawicy

Nie niepokoją go sondaże - uważa, że prezydentem będzie kandydat prawicy. Tak szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości ocenia ostatnie badania poparcia.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Według nich, przewaga popieranego przez PiS Karola Nawrockiego nad Sławomirem Mentzenem z Konfederacji stopniała do jednego procenta.Zdaniem Dariusza Smolińskiego to oznacza, że Mentzen przekonał do siebie część wyborców Szymona Hołowni. - Jeśli to Nawrocki znajdzie się w drugiej turze wyborów - to on otrzyma to poparcie - przekonywał Smoliński w "Rozmowach pod krawatem".- Jeżeli w drugiej turze zsumujemy obecnie elektoraty prawicowe versus, nazwijmy to druga strona, ta rządowa bardziej, no to się okazuje, że w drugiej turze wygrywa, ja zakładam, że Karol Nawrocki, ale tak czy inaczej kandydat prawicy - podkreślił Smoliński.Ostatnie sondaże wskazują, że na Karola Nawrockiego zagłosuje 19,5 procent osób, a na Sławomira Mentzena 18,9 proc. Pierwsze miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski z poparciem 32 procent.