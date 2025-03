Europejskie Targi Możliwości [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O programie Erazmus, Discover EU ale i o gwiazdach rozmawiali z licealistami przedsiębiorcy i samorządowcy oraz znany popularyzator astronomii. Spotkania miały miejsce podczas "Europejskich Targów Możliwości" w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.

Nauka i pasja mogą prowadzić do międzynarodowego rozwoju.



- Chciałem pokazać jak wyglądała moja ścieżka, czym się zajmuję, bo to rzecz bardzo nietypowa i zawsze mam nadzieję, że stanie się ona może dla kogoś lekką inspiracją. Życie zawodowe nie musi być czymś nudnym, może być też pasją i może pozwalać nam robić w życiu to, co kochamy, bo wtedy najfajniej się żyje - przekonywał dziennikarz naukowy Karol Wójcicki.



Dla dorastającej młodzieży to też okazja do nawiązania cennych kontaktów i informacji.



- Nie musisz mieć biznesplanu, żeby zrobić dobry biznes. My w tym pomożemy. Jeśli wiesz, że można zrobić na czymś biznes, to są środki; specjalny Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Dużo różnych pomysłów pokazujemy - od bardzo koncepcyjnych, po takie już naprawdę namacalne - podkreśla dyrektor gabinetu marszałka, Krzysztof Barczyk.



W warsztatach i wykładach wzięło udział prawie 400 uczniów z regionu.



