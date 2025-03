Bezpłatne szczepienia przeciw RSV

Wirus jest szczególnie groźny dla noworodków i osób starszych. źródło: https://pixabay.com/pl/2720433/Bgmfotografia/CC0 - domena publiczna

Od 1 kwietnia kobiety w ciąży i seniorzy powyżej 65. roku życia będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciwko wirusowi RSV (wirus powodujący sezonowe zakażenia dróg oddechowych, szczególnie groźne dla niemowląt i dzieci).

Wirus jest szczególnie groźny dla noworodków i osób starszych, a sezon infekcyjny w Polsce nadal trwa. Lawinowo rośnie liczba zakażeń, także w województwie zachodniopomorskim.



- Od początku roku do 15 marca zarejestrowaliśmy ponad 2300 przypadków, z czego blisko 900 to dzieci do drugiego roku życia. W 2024 roku zarejestrowaliśmy niewiele ponad 900 przypadków - wylicza Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.



Zakażenie początkowo przypomina przeziębienie, ale zdarza się, że w ciągu kilku dni stan chorego znacznie się pogarsza. Dlatego tak ważne są szczepienia.



- Od 1 kwietnia bieżącego roku szczepienia przeciwko RSV będą zupełnie darmowe dla kobiet ciężarnych oraz osób w wieku powyżej 65 lat. Szczepienia w ciąży po to właśnie się odbywają, aby mama wytwarzając przeciwciała mogła je przekazać swojemu dziecku - przekonuje dr Magda Wiśniewska, z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie.



Szczepionkę podaje się w dwóch dawkach.



Edycja tekstu: Jacek Rujna