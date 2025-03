WSA unieważnia regulamin kąpielisk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Obowiązujące od 2021 roku zasady korzystania ze szczecińskich kąpielisk Dąbie, Głębokie oraz Dziewoklicz unieważnił we wtorek Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Chodzi o zarządzenie w tej sprawie dyrektora Zakładu Usług Komunalnych. Zostało ono zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich.



W ocenie szczecińskiego sądu zarządzenie dyrektora Zakładu Usług Komunalnych ustanowione zostało niezgodne z obowiązującym prawem. Zdaniem sędziego WSA Marzeny Iwankiewicz przyjmowanie tego typu przepisów należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta.



- Zdaniem sądu doszło do naruszenia przepisów Ustawy o samorządzie gminnym, określających kompetencje Rady Gminy do ustanowienia aktów prawa miejscowego, bowiem przedmiotowe kompetencje zostały wbrew prawu przejęte przez kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - argumentowała.



Od wydanego przez WSA wyroku przysługuje dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.



Edycja tekstu: Jacek Rujna