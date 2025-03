Nocna sprzedaż alkoholu i związane z tym interwencje służb

Prawie 7 tysięcy policyjnych interwencji i ponad 7 tysięcy Straży Miejskiej - to dane z 2024 roku, które dotyczą działań związanych ze spożyciem alkoholu na terenie Szczecina.

W ramach toczącej się dyskusji o wprowadzeniu nocnej prohibicji w mieście interpelacje w tej sprawie złożył szczeciński radny Piotr Kęsik z klubu OK Polska.Jak mówił w audycji "Czas Reakcji" najwięcej alkoholowych incydentów było m.in. w okolicach całodobowych sklepów monopolowych i nocnych lokali rozrywkowych.- Największe zagrożenie tego typu występuje i nadużycia różnego rodzaju w centrum. Jest to liczone w tysiącach różnego rodzaju interwencji. Niestety, nie wiem czy to jest dużo czy mało, ale działają na wyobraźnię te liczby - przyznał.Sprawą nocnej prohibicji zajmuje się Komisja ds. Zdrowia Rady Miasta Szczecin. Mówi się o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22-6.W Szczecinie jest ponad 900 punktów sprzedaży alkoholu (dane z 2024 roku).