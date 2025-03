Młodzież wcieliła się w bohaterów tragedii rzymskiego filozofa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Medea" - tragedia rzymskiego filozofa Seneki czytana była dziś wspólnie w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej.

W ramach Europejskiego Festiwalu Łaciny i Greki w bohaterów wcieliła się młodzież z IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.



- Ja byłam Medeą, to było dla mnie z jednej strony proste, ponieważ sama mam też wybuchowy charakter, a z drugiej trudne ze względu na ciężar tego tekstu, jego pełne zrozumienie, i zaakcentowanie pewnych emocji. - Kluczem do przeczytania tak dawnego tekstu jest pełne zrozumienie go - podkreślają uczestnicy.



Podczas poprzedniej edycji Europejskiego Festiwalu Łaciny i Greki czytano wspólnie "Sejm Kobiet" Arystofanesa.