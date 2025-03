Charytatywny koncert w Radiu Szczecin. Młodzi muzycy zagrali dla dzieci [ZDJĘCIA]

Szczecińscy młodzi muzycy dla podopiecznych Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce.

- Koncert charytatywny na rzecz Domu Dziecka w Ustce. Pomysłodawcami są studenci, zrzeszeni w kole naukowym i studenci Akademii Sztuki, razem postanowili zrobić dobrą rzecz i stąd pomysł na ten koncert - mówi Barbara Patlewicz, Instytut Historyczny.





- Będzie to podróż w czasie i przestrzeni, będą to utwory muzyki poważnej i nowoczesnej. Co ciekawe będzie też instrument, którego nie słyszy się jakoś bardzo często, będzie to akordeon - dodaje Ksawery Plenzler, prezes Koła Naukowego "Aktywny Dialog Międzynarodowy".





- Bardzo fajnie, podobało nam się. Również towarzyszący temu szczytny cel. Jestem pod wrażeniem wszystkich wykonawców. - Bardzo przyjemny koncert, wyjątkowo nam się podobało, oby więcej takich inicjatyw. Świetny pomysł i koncert, miło, że to była inicjatywa studentów - mówią uczestnicy.





Autorka edycji: Joanna Chajdas



Przez godzinę, studenci Akademii Sztuki i Uniwersytetu Szczecińskiego koncertowali w Studio S1 Radia Szczecin, zbierając tym samym pieniądze na rzecz podopiecznych tego centrum.Cały dochód pozyskany ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na wsparcie Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce. Link do zbiórki prowadzonej na portalu zrzutka.pl