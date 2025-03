Haditaghi: "Nie będę drugim Bekdasem"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Alex Haditaghi i Tan Kesler oficjalnie zaprezentowani jako nowi rządzący Pogonią Szczecin. Na prawie dwugodzinnej konferencji prasowej padło wiele zapewnień, między innymi, wsparcie dla Roberta Kolendowicza i jego sztabu.

Ten klub to historia i coś większego od nas - mówił Haditaghi i zapewniał, że nie zachowa się jak jeden z poprzednich właścicieli, Sabri Bekdas.



- Wiem, jaka była historia z Sabrim i inwestorami z Turcji, jak to się na was odbiło. To nie jest ten sam scenariusz. To jest inna sytuacja, inne spojrzenie, inne cele, inny moment w moim życiu - mówi Haditaghi.



Na konferencji oficjalnie potwierdzono strukturę na samym szczycie klubu.

Tan Kessler będzie Dyrektorem Zarządzającym, któremu bepośrednio będą podlegać Dariusz Adamczuk i Tomasz Brzozowski.



Nilo Effori będzie pełnił rolę Dyrektora ds. Piłki Międzynarodowej, Liz Soutter, żona Efforiego będzie pełnić stanowisko Dyrektora Administracji. Dyrektorem Finansowym dalej pozostanie Piotr Derkowski.