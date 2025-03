Światowy Dzień Wody w Fabryce Wody

Fabryka Wody. Fot. Fabryka Wody

Ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. O tym, jak jest to ważne ma przypominać obchodzony dziś Światowy Dzień Wody.

Mieszkańcy naszego miasta mogą go spędzić w szczecińskim aquaparku. W Fabryce Wody, do godziny 14 czeka masa atrakcji - mówi rzecznik obiektu Piotr Zieliński.



- Fabryka Wody kojarzy się oczywiście z wodą, więc naturalnym jest, że również będziemy świętować dzień wody. Dlatego zapraszamy od godziny 10:00 do naszego edukatorium. Gry, zabawy, łamigłówki, również strefa otwarta, ogólnodostępna, gdzie będzie można napić się kranówki, dowiedzieć czegoś ciekawego o kranówce - mówi Zieliński



Na miejscu spotkacie też reporterów Radia Szczecin, którzy na żywo będą nadawać z Fabryki Wody audycję "Aktywna Sobota".