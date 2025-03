Festiwal Wody w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Kropla wiedzy, ocean możliwości" to hasło Festiwalu Wody trwającego w szczecińskim Morskim Centrum Nauki.

Z tej okazji odwiedzający mogą wziąć udział w warsztatach, pokazach immersyjnych poruszających zmysły słuchu, dotyku, wzroku, a także wysłuchać wykładów o lodowcach oraz poznać sekrety polskiej flory.



- Robimy most zwodzony. Most z klocków. Jest podpięty silnik i akumulator, który sprawia, że most się podnosi. - Robimy medale związane z elementami marynistycznymi. To czas spędzony z dzieckiem, ale też kreatywny czas, kiedy można coś zrobić i pokazać, że można coś zrobić i nie każdą zabawkę się kupuje. - Tu jest dużo plastyki, a ja lubię plastykę - mówią uczestnicy.



- Dlaczego, jak jesteśmy w wannie pełnej wody, to nasze palce robią się pomarszczone, co się dzieje z zanieczyszczeniami wody? Edukujemy o tym w naszych pracowniach poprzez trochę zabawy, żeby było weselej - mówi Olga Sierawska, edukatorka z pracowni biologiczno-chemicznej Morskiego Centrum Nauki.



- Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem ochrony lodowców. Dwa dni atrakcji u nas - warsztaty, wykłady, pokazy. Poruszamy te właśnie ważne tematy związane i z topnieniem lodowców, z tym, jakie to niesie zagrożenie dla gospodarki dla ludzkości, jak dbać o wodę pitną - mówi Patrycja Skrobacka z MCN.



Festiwal Wody trwa do godziny 17. W niedzielę drzwi MCN-u będą otwarte od 10. Szczegółowy program dostępny jest na stronach Morskiego Centrum Nauki.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejsk i