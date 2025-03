Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecinianie, którzy chcą pozbyć się z mieszkania starego pieca węglowego i wymienić go na bardziej ekologiczne źródło ciepła wciąż mogą liczyć na dofinansowanie.

Do odzyskania jest nawet 90 procnet kosztów, a to dzięki programowi "Ciepłe Mieszkanie". Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać do Urzędu Miasta. Wnioski są przyjmowane do 31 lipca.