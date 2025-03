Nowe miejsce na sportowej mapie Świnoujścia

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Elita oficjalnie otwarta, a pierwszym chwilom nowego sportowego miejsca na mapie Świnoujścia towarzyszyła prawdziwa elita świata boksu.

Na otwarcie przyjechał między innymi Kamil Bednarek, mistrz Polski w wadze super średniej. Właściciel klubu, Piotr Żyłowski podkreśla, że miejsce wyróżnia się nie tylko w samym Świnoujściu.



- Spotykamy się z okazji otwarcia klubu Elita, jednego z większych klubów w zachodniopomorskim, 400 m². Będą prowadzone tutaj zajęcia boksu, ogólnorozwojówki, boks dla dzieci, ring jest oryginalny dwudziestopięciometrowy, czyli 5 x 5 - mówi Żyłowski.



- Sam ring robi fajną robotę, że człowiek może poczuć te emocje. Tak Paweł sam boksuje, także wie też na tym to polega, będzie wiedział, jak to przekazać swoim zawodnikom, no myślę, że wszędzie takie miejsca są potrzebne - mówi Bednarek.



Elita mieści się przy ul. Matejki 42.