Cukrownia Kluczewo podsumowuje kampanię

Cukrownia Kluczewo. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

To była wyjątkowo dobra kampania - tak zakończony sezon w cukrowni Kluczewo ocenia dyrektor firmy - Paweł Dawiskiba. W tym roku zakład w Kluczewie przerobił ponad 1 milion 200 tysięcy ton buraków cukrowych. To o 25 procent więcej niż rok temu.

- Polaryzacja w surowcu była 17-19. To jest mistrzostwo świata, że tak powiem, to była pewnie najwyższa polaryzacja w Polsce osiągnięta, jedna z lepszych w Europie. Warunki wegetacji nam zagwarantowały taki wynik - 135 dni, ale bardzo dobrej kampanii - mowi Dawiskiba.



W cukrowni Kluczewo przeprowadzono m.in. modernizację systemu odbioru buraków cukrowych. Zwiększyła się także dobowa moc produkcji. Obecnie przerabia się tu około jedenastu tysięcy ton buraków dziennie. Wypracowaliśmy z rolnikami harmonogram dostaw - dodaje Paweł Dawiskiba



- Do 20 listopada cały surowiec jest wykopany, od 1 grudnia pracujemy już na surowcu, który w całości jest spod okryw. Wprowadziliśmy w koncernie programy okryw i my płacimy za to. To powoduje, że w styczniu my pracujemy cały czas na bardzo dobrej jakości surowcu. Nieskazitelnej jakości korzenie buraka były zachowane do przerobu i to zagwarantowało sukces - dodaje Dawiskiba.



