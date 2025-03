Netto Arena z odpowiedziami dla remontujących i budujących [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecińska Netto Arena od kilku dni rajem dla majsterkowiczów. Fachowa wiedza, moc inspiracji i ponad osiemdziesięciu wystawców z branży budowlanej oraz wykończeniowej.

To jeszcze dziś czeka na odwiedzających targi Bud-Gryf & Home. Mile widziani wszyscy, którzy na horyzoncie mają remont lub budowę domu - zachęca Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.



- Znajdą tutaj wszystkie rozwiązania, które są potrzebne do tego procesu od narzędzi, poprzez instalację poprzez różnego rodzaju rozwiązania cieplne oraz cenne porady specjalistów z branży na budowlanej i wyposażenia wnętrz - mówi Wołosz.



Szczecinianie, którzy odwiedzają tegoroczne targi, byli głodni tych porad.



- Mój mąż zajmuje się wykończeniami wnętrz i to przede wszystkim on nas tutaj przywiózł właśnie gdzieś rozmawia. - Jestem zainteresowany po prostu nowymi technologiami budowlanymi. - Jesteśmy w trakcie budowy domu i w związku z tym przyjechaliśmy zobaczyć, zaczerpnąć pomysłów - mówią odwiedzający.



Targi Bud-Gryf & Home odwiedzać można do godziny 17.00.