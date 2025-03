Ponad tysiąc biegaczy opanowało centrum Pyrzyc [WIDEO, ZDJĘCIA]

W tym roku na starcie "Szybkiej dychy" w Pyrzycach zameldowało się ponad 1000 śmiałków.

Edycja tekstu: Michał Król

- Pyrzycka "dycha" jest po raz dziewiąty, a po raz trzeci mamy "Bieg smoka", który właśnie wprowadziliśmy 3 lata temu. Jak dzisiaj można było zobaczyć, cieszy się naprawdę popularnością. Dzieciaki się przebierają, to jest wielka radość - mówi Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc.Radość z biegania mieli mali i duzi. Biegowi wyjadacze i początkujący.- Taki sposób na życie wybraliśmy. Przyjemne z pożytecznym. Fajne są przede wszystkim endorfiny. - W ten sposób można propagować sport. Fajnie jest. - Wszystko jest fajne w bieganiu. Chociażby to, że można pobiegać dla zdrowia - mówią uczestnicy.Jak co roku w trakcie biegu zorganizowano zbiórkę. Tym razem na rzecz Kai i Mai Szulczewskich, które zmagają się z bardzo rzadką chorobą genetyczną SMARD1 (przeponowa postać rdzeniowego zaniku mięśni).