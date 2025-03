Mecz charytatywny ku pamięci kibica Pogoni Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przyjaciele, rodzina, koledzy z trybun i klubu - wszyscy dziś grają dla niego. Na Stadionie Miejskim w Dobrej zorganizowano mecz ku pamięci Łukasza "Benji" Fechnera - męża, ojca i kibica Pogoni Szczecin.

Ponadto od wielu lat na portalu X aktywnie komentował sytuację Dumy Pomorza. Po dwóch stronach boiska stanęli przyjaciele i byli koledzy z zespołu Sztorm Szczecin. To był wspaniały człowiek - wspomina Łukasz Piasecki.- Niestety, ale bardzo przykra informacja. Dwa tygodnie temu Łukasz zmarł. Robimy to ku jego pamięci. Mecz charytatywny, zaprosiliśmy mnóstwo przyjaciół - mówi Piasecki.Po meczu zaplanowano aukcję, na której będzie można wylicytować między innymi gadżety z autografami Portowców. Zebrane środki zostaną przekazane żonie i córkom Łukasza - podkreśla Radosław Kornaś.- Całe przedsięwzięcie, które jest dzisiaj przygotowane, jest po to, aby pomóc żonie Justynie i dwóm córeczkom - mówi Kornaś.Wydarzenie trwa i jak podkreślają organizatorzy, mile widziani są wszyscy i w każdym wieku.