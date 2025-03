Dąbie. Zmiany w organizacji ruchu

Przebudowa sygnalizacji to zwycięski projekt zgłoszony do SBO 2023. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Na skrzyżowaniu ulic Emilii Gierczak i Anieli Krzywoń w Dąbiu nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu - to w związku z przebudową sygnalizacji świetlnej.