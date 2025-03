Uzdatnianie i dystrybucja wody w Darłowie z dofinansowaniem

Fot. pixabay.com / Arcaion (CC0 domena publiczna)

Będą pieniądze na budowę niezbędnej infrastruktury do uzdatniania i dystrybucji wody w Darłowie. Tamtejszy Gminny Zakład Użyteczności Publicznej otrzyma unijną dotację. To prawie 1 milion 300 tysięcy złotych.