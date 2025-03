Rozbój w Koszalinie, sprawca do deportacji

Mężczyzna usłyszał zarzuty, a następnie został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. źródło: https://koszalin.policja.gov.pl

Włamywał się, kradł i napadł na przechodnia - teraz grozi mu deportacja. Policjanci z Koszalina zatrzymali 20-letniego cudzoziemca.