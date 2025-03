Zmiany w SBO mają zachęcić mieszkańców do głosowania

To nada nowy sens budżetowi obywatelskiemu. Tak o zmianach w SBO mówi zastępca prezydenta Szczecina.

Edycja tekstu: Michał Król

Urzędnicy ostatnio ogłosili, że m.in. przeznaczą więcej pieniędzy na realizację poszczególnych projektów, wróciły również projekty ogólnomiejskie.Nowości w zasadach mają skłonić większą liczbę mieszkańców do wzięcia udziału w zgłaszaniu projektów i głosowaniu - wyjaśniał Łukasz Kadłubowski w "Rozmowie pod krawatem".- Po to też przeprowadziliśmy zmianę Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, żeby ta zadyszka, która została złapana, te problemy, o których zwracali się do nas mieszkańcy, żeby były rozwiązane. Chcemy na nowo nadać, jakby sens temu budżetowi obywatelskiemu - mówi Kadłubowski.Od kilku dni można zgłaszać projekty do kolejnej edycji SBO. Na ich realizację urzędnicy przeznaczyli 20 milionów złotych.