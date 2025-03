Konferencja "My Niewidoczni". Rodzice i lekarze o wykluczeniu osób z autyzmem [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Karolina Jończyk, Anna Dębicka,Katarzyna ŚcibiszFot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Nie ma dostępu do psychiatrów, dzieci są narażone na wykluczenie rówieśników, a społeczeństwo nadal nie jest wystarczająco poinformowane w kwestiach związanych z autyzmem.

To problemy, które podnosili terapeuci, lekarze i rodzice w Szczecinie w ramach konferencji "My Niewidoczni".



Obecny system utrudnia m.in. uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci ze spektrum, a rodzice są traktowani przedmiotowo - mówi Karolina Jończyk, prezeska stowarzyszenia "My Niewidoczni" i mama 7-latka z autyzmem.



- Byłam tylko taksówką - przywieź, wywieź i odbierz. Dowiadywałam się od terapeutów rzeczy typu: "Nie zjadł, krzyczał, proszę w domu ćwiczyć to i to". Nikt mnie nigdy nie zapytał, jak się czuję lub czy ja czegokolwiek potrzebuję - dodaje Jończyk.



Autyzm to szerokie spektrum różnorodnych trudności rozwojowych i zachowań - podkreśla psychiatra, biegły sądowy Bogusław Brzuchalski: - To choroba, która trwa od urodzenia, nie powstała w wyniku błędów wychowawczych czy czynników, które znamy. Towarzyszy człowiekowi do końca życia i wymaga pomocy w różnych aspektach. Często osoby z autyzmem na pierwszy rzut oka mają formalnie prawidłowy kontakt.



Z danych NFZ wynika, że rocznie spektrum autyzmu rozpoznaje się u ponad 70 tys. dzieci i młodzieży. Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, blisko jedna piąta wszystkich niepełnosprawnych w wieku do lat 16, to właśnie osoby autystyczne lub z zespołem Aspergera.