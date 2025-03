460. rocznica urodzin Lubinusa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

460. rocznica urodzin Lubinusa w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Drzewo genealogiczne książąt rugijskich, panoramy miast regionu, a także podobizny pomorskich herbów rodzin szlacheckich - to tylko niektóre z elementów XVII-wiecznej Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego autorstwa Eilharda Lubinusa, którego - 460. rocznicę urodzin świętowano w szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich.



Jak mówią uczestnicy, podczas wydarzenia przedstawiono ciekawostki z życia kartografa. - To są ziemie Gryfitów, tu jest drzewo genealogiczne - bardzo dobrze rozpisane. - Cenne są te widoki panoramy miast i miasteczek. Cudna rzecz. - Dowiedziałem się, co tworzył... - Mapą wcześniej się interesowałam już... - mówią uczestnicy.



- Lubinus miał ogromny wpływ na dzisiejszą tożsamość pomorską, jeżeli byśmy się rozejrzeli po przestrzeni miejskiej - nie tylko Pomorza - to ten Lubinus wszędzie się pojawia. Są to mapy, który zdobią urzędy i muzea - dodaje dr hab. Radosław Skrycki, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.



Eilhard Lubinus urodził się 24 marca 1565 w Westerstede. Kartograf na początku XVII wieku na zlecenie szczecińskiego księcia Filipa II stworzył mapę Wielkiego Księstwa Pomorskiego.



Doskonale zachowany egzemplarz oryginalnej mapy znajduje się w zbiorach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.