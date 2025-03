Duże zmiany na dworcu w Stargardzie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Zmienia się organizacja ruchu na stacji kolejowej w Stargardzie. To w związku z przebudową dworca. Nowe wytyczne dla podróżujących wejdą w życie 31 marca.

Zlikwidowane zostanie m.in. tymczasowe przejście przez tory do peronu trzeciego i na drugą stronę stacji.



Podróżni dotrą tam schodami i windą z nowego przejścia pod torami - informuje Bartosz Pietrzykowski z Polskich Linii Kolejowych: - Wejście do tunelu będzie tylko od strony ulicy Szczecińskiej, przejście miedzy ulicami Wyszyńskiego oraz Szczecińską zapewnione będzie pod wiaduktem, pod chodnikiem od strony budynku dworca oraz zintegrowanego centrum przesiadkowego.



Do końca maja z ruchu wyłączony zostanie chodnik pod wiaduktem od strony ulic Barnima i Bema.



- Związane jest to z koniecznością dokończenia ciągu pieszo-rowerowego. Na przełomie kwietnia i maja wykonawca planuje udostepnienie dojścia do tunelu pod torami, bezpośrednio z terenu zintegrowanego centrum przesiadkowego. Będzie ono możliwe za pomocą schodów oraz windy - dodaje Pietrzykowski.



Koniec prac planowany jest na trzeci kwartał tego roku. Po przebudowie dla podróżnych dostępne będą trzy zmodernizowane perony.