Dziś obchodzimy Światowy Dzień Gruźlicy

Mimo szczepień ta choroba nadal jest groźna i można się nią zarazić - mówi Małgorzata Olszewska z zachodniopomorskiego oddziału NFZ.

- Rocznie na świecie notuje się około 10 mln przypadków zachorowań, w Polsce jest to ponad 5 tysięcy, a w naszym województwie w ciągu pięciu lat zachorowało ponad tysiąc osób - dodaje Olszewska.



Dlatego to właśnie gruźlica będzie tematem najbliższej "Środy z profilaktyką", organizowanej w siedzibie NFZ przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie. Będzie można dowiedzieć się o objawach tej choroby i o tym jak postępować w przypadku zakażenia. To w środę w godzinach od 10 do 13.



