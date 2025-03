Kleszcze pojawiły się wcześniej niż rok temu

Fot. pixabay.com / Catkin (CC0 domena publiczna)

Kleszcze w natarciu. W tym roku uaktywniły się wcześniej niż zwykle.

Choć są małe, ich ukąszenie może wywołać wielkie szkody. Jak usunąć nieproszonego gościa wyjaśnia dr Magda Wiśniewska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie.



- Albo zgłaszacie się do swojego lekarza rodzinnego, który może to usunąć specjalną pęsetą, albo nawet sami możecie spróbować to usunąć tą pęsetą, która jest do dostania w każdej aptece - tłumaczy dr Wiśniewska.



Pod wpływem ocieplenia klimatu, liczba kleszczy znacząco wzrosła. Rośnie również liczba przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu - alarmuje Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.



- W 2024 roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano 1100 przypadków boreliozy, to więcej niż w 2023 roku, kiedy zgłoszono 1064 zachorowania - dodaje Kapłan.



Jak ochronić się przed ukłuciem tego pajęczaka? Przede wszystkim powinniśmy dobrze przygotować się do wszelkich wypraw do lasu czy na łąkę. Zadbajmy o odpowiedni strój. Pamiętajmy o czapce, długich spodniach i bluzie z długim rękawem. Możemy także zastosować repelenty odstraszające kleszcze.