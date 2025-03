Nowa trasa rowerowa w gminie Dygowo [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nowa trasa rowerowa połączy Kołobrzeg z miejscowością Pyszka w gminie Dygowo.

To ponad 11 kilometrów ścieżki, która powstanie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163.



Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska mówi, że cała inwestycja została podzielona na dwa etapy.



- Pierwszy etap Kołobrzeg-Wschód-Dygowo. W 2026 roku chcemy, aby kolejny etap od Dygowa został zbudowany. Całość to jest niewiele ponad 11 km - tłumaczy Bańkowska.



Wójt Gminy Kołobrzeg Jerzy Wolski zwraca uwagę na to, że inwestycja poprawi komunikację z mniejszymi miejscowościami.



- Na odcinku tamtym bardzo dużo przybywa mieszkańców, także to ważne dla bezpieczeństwa, aby mieszkańcy i turyści mogli się przemieszczać. Ta ścieżka jest bardzo potrzebna - dodaje Wolski.



Wykonawca prac dostał na realizację zadania 400 dni. Cała inwestycja kosztuje 20 milionów złotych.



