Parkowanie na Jasnych Błoniach po nowemu

Nie tylko podwyżki opłat, ale także zmiana sposobu płacenia - od 1 maja. Chodzi o kierowców, którzy - w dni powszednie - parkują swoje pojazdy na ulicy Ogińskiego w Szczecinie.

- Za kilka tygodni zaczną wnosić opłaty do innej niż dotychczas, strefy - mówi Wojciech Jachim ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.



Dodaje, że to efekt przyjętej we wtorek - przez szczecińską Radę Miasta - uchwały w tym zakresie.



- Ta zatoka zostanie włączona do strefy czerwonej. Nastąpi uproszczenie całego systemu parkingowego. Także od 1 maja zostanie zlikwidowany PPN Szymanowskiego, czyli cały obszar w pobliżu Urzędu Miasta będzie włączony do Strefy Płatnego Parkowania, do strefy czerwonej - tłumaczy Jachim.



Wojciech Jachim przypomina też, że od 1 maja do Płatnych Parkingów Niestrzeżonych w Szczecinie włączony zostanie parking, który zlokalizowany jest na Jasnych Błoniach, naprzeciw Pomnika Czynu Polaków.



