Zachodniopomorski NFZ chce się rozbudować

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia planuje rozbudowę siedziby przy ul. Arkońskiej.

We wtorek podjęto decyzję o sprzedaży działki, na której się ona znajduje. Zdecydowali o tym radni.



- To miejsce nie spełnia norm, ponieważ jest to budynek mieszkalny, dlatego NFZ zamierza się rozbudowywać - mówi Andrzej Radziwinowicz z Koalicji Obywatelskiej. - W październiku ubiegłego roku wyraziliśmy zgodę na sprzedaż terenu za ich siedzibą na miejsce, gdzie powstanie nowy biurowiec spełniający normy, gdzie powstanie teren zielony. We wtorek dodatkowo wyraziliśmy zgodę na sprzedaż terenu, na którym znajduje się aktualna siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia.



Czekamy na komentarz NFZ - do tematu wrócimy.



