W Moryniu będzie nowy skatepark

Fot. pixabay.com / Santa3 (CC0 domena publiczna)

Co powinno znaleźć się na terenie skateparku? Czego nie powinno tam być i jak go urządzić, żeby cieszył się dużym powodzeniem? O to urzędnicy pytają mieszkańców Morynia.

Wkrótce rozpoczną się tam prace nad budową skateparku, a mieszkańcy mogą wpływać na jego kształt. Swoje sugestie można będzie zgłosić podczas specjalnego spotkania w Regionalnym Biurze Geoparku. Opinie i pomysły do środy można również przesyłać pod adres mailowy projekty@moryn.pl albo zostawiać je spisane w sekretariacie Urzędu Miejskiego.