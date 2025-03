Świnoujście zaczyna przygotowania do sezonu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kelnerzy, pomoc kuchenna i pokojowe - to najbardziej poszukiwani pracownicy. Nad morzem trwają przygotowania do lata.

Przedsiębiorcy już rozpoczęli nabór na sezonowe stanowiska. By sprawdzić, jak idą przygotowania, zajrzeliśmy do Świnoujścia.



Z przyjściem wiosny, nad morzem pojawili się turyści i choć to jeszcze nie sezon wysoki, to chętnych do wypoczynku nie brakuje.



- W Świnoujściu zawsze czuć sezon, bez względu na czas... - Ciepło się robi na promenadzie - podkreślają turyści.



Więcej turystów, to więcej pracy, więc hotelarze i gastronomicy już poszukują sezonowej kadry.



- My teraz szukamy pracowników na sezon, będziemy potrzebować około 10 osób, jeśli nie więcej... - Na pewno zaraz pojawi się jeszcze więcej ofert w naszych stronach, pewnie już w kwietniu. - Gości jest zdecydowanie więcej... - Wystarczy w sumie dać ogłoszenie i zaraz zgłaszają się chętni - mówią pracodawcy.



Największego turystycznego boomu branżyści spodziewają się w czasie majówki.



