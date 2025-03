Szczecin może stać się jedynym miastem w Polsce z bezpośrednimi wrotami do Parku Narodowego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Chodzi o planowany Park Narodowy Dolina Dolnej Odry. Radni miejscy chcą, aby brama do parku leżała w granicach miasta, dokładniej - przy kąpielisku Dziewoklicz.- To może być historyczny moment - mówi szczeciński radny Przemysław Słowik: - Aby teren parku został nieznacznie powiększony o część szczecińską, za plażą Dziewoklicz. I ta działka będzie naszą symboliczną bramą wejścia do parku narodowego. Czwartą bramą, która powstanie.Ministerstwo Środowiska chciałoby stworzyć Park Narodowy Doliny Dolnej Odry w przyszłym roku.