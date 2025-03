Dyrektorzy szkół w Szczecinie z większymi dodatkami funkcyjnymi

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dyrektorzy szkół i ich zastępcy, a także kierownicy placówek specjalistycznych w Szczecinie z większymi dodatkami funkcyjnymi. Zgodzili się na to miejscy radni.

Dodatki wzrosną o 50 procent, ale nie będzie to kwota jednakowa dla wszystkich - wyjaśnia dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Beata Wierzba: - Funkcyjny jest określany ze względu na ilość oddziałów w przedszkolach, natomiast w przypadku szkół, dotyczy liczby uczniów. Przybliżona kwota to jest około 1000 zł. Ona może być myląca ze względu na różne wielkości placówek.



O dodatek dla wychowawców postulowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Pieniądze na to mogą się znaleźć dopiero w przyszłym roku - mówi zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.



- Będziemy analizować tempo wydatkowania środków, które mamy na oświatę w całym systemie. Wówczas chcemy przystąpić do rozmów, dotyczących 2026 roku i zwiększenia kwot dla wychowawców i mentorów. Co do kwoty, to na dzień dziejscy, trudno coś prorokować - podkreśla Biskupski.



W szczecińskich szkołach pracuje 147 dyrektorów i 204 kierowników. Dodatki zostaną wypłacone jednorazowo - po tym, jak uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym.



Autorka edycji: Joanna Chajdas