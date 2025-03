Coraz więcej niechcianych szczeniąt w schronisku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wysokie koszty zabiegów i brak regulacji. Do szczecińskiego schroniska trafia coraz więcej niechcianych szczeniąt.

- Jeszcze kilka lat temu szczenięta były w schronisku rzadkością - mówi Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. - Usługi weterynaryjne poszły szalenie w górę, a że jednocześnie dosyć powszechnym zachowaniem na terenie miasta jest wypuszczanie zwierząt samopas, to kończy się to tym, że dochodzi do niechcianych ciąż.



Jak dodaje Mrugowska, sterylizacja jest najskuteczniejszą metodą walki z bezdomnością zwierząt. - Musimy w końcu zmienić ustawę o ochronie zwierząt. Wprowadzić obowiązkowe czipowanie, obowiązkowe sterylizacje, kastracje, jeśli nie są to zwierzęta hodowlane. To już spowoduje, że liczba zwierząt trafiająca do schroniska na pewno spadnie - prognozuje Mrugowska.



W ubiegłym roku do szczecińskiego schroniska trafiło 27 szczeniąt. W tym roku już 12.



