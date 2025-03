Od kwietnia ma ruszyć kontrola kart szczepień

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kontrola kart szczepień dzieci ma ruszyć już w kwietniu. Główny Inspektor Sanitarny zapowiedział, że inspektorzy mają zamiar sprawdzić ręcznie ponad siedem milionów rekordów.

- W województwie zachodniopomorskim planowane jest skontrolowanie blisko 350 punktów szczepień - informuje Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Realizacja tych kontroli to pierwszy krok do pełnej cyfryzacji kart szczepień, które aktualnie w większości prowadzone są papierowe. Pracownicy powiatowych stacji w województwie zachodniopomorskim będą mieli do skontrolowania blisko 350 punktów szczepień.



W planie GIS jest uruchomienie elektronicznego systemu kontroli szczepień do końca roku. - Przejście na e-karty ma usprawnić monitorowanie i egzekwowanie obowiązku szczepień - wyjaśnia dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. - Mają być one wszystkie sprawdzone. To będzie bardzo duża praca. Duża szkoda, że pomimo znacznej informatyzacji, niestety nie weszła w życie jeszcze elektroniczna karta szczepień, która by nam ułatwiła proces śledzenia osób, które się nie szczepią i wyjaśnienia przyczyn, dlaczego do tego dochodzi.



GIS tłumaczy, że do działania skłoniły go ostatnie dane, które pokazują wzrost liczby nieszczepionych dzieci i powrót "zapomnianych" chorób.



