Poseł Rzepa za redukcją populacji wilka

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa domaga się wprowadzenia zezwoleń na odstrzał wilków. Gość "Rozmów pod krawatem" argumentował, że ich populacja w Polsce wymyka się spod kontroli.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Zdaniem posła Jarosława Rzepy, wilków jest za dużo i trzeba określić populację, jaka w naszym kraju jest potrzebna, a resztę zredukować.- Niech fachowcy określą, czy do odstrzału powinno pójść tysiąc czy trzy tysiące wilków - kwituje poseł PSL-u. - Jeżeli 1/3 populacji wilka w Europie jest w Polsce, słyszymy coraz częściej o atakach na zwierzęta, na bydło. Czy musi dojść do tragedii, żeby wreszcie ktoś powiedział stop, mamy za dużo, musimy zredukować.Poseł Rzepa "rozstrzelał się" w środę na antenie Radia Szczecin wskazując na kolejny gatunek - na szopa pracza. - To są już tysiące. To jest inwazyjny gatunek, tak samo jak jenot. Musimy go wybić do zera, bo on wchodzi w naszą faunę, tępi ptaki niemiłosiernie. Dzisiaj myśliwi muszą dostać odpowiednie środki na to, żeby go wystrzelać - mówił Rzepa.Podczas "Rozmów pod krawatem" padły też pytania o Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, dotacje z KOWR-u, dopłaty po suszy, Fundusz Kościelny czy wybory prezydenckie.Zaproszenie Piotra Tolki do czwartkowych "Rozmów pod krawatem" przyjął burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn.