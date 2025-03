Szczecińscy miłośnicy hiszpańskiej kultury mają swoje miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowe miejsce dla miłośników języka i kultury hiszpańskiej pojawiło się na Uniwersytecie Szczecińskim.

- Jest to bardzo istotna współpraca, np. ze względu na źródła, które możemy zyskać do naszej wydziałowej biblioteki na Uniwersytecie Szczecińskim. - Przyda się tym, którzy się uczą hiszpańskiego, chcą rozwijać język i poznać tę kulturę. - Będę regularnie odwiedzał, sprawdzał sobie źródła, czy będzie coś ciekawego - mówią studenci.





- To miejsce, gdzie możemy wypożyczyć książki, ale też chcemy organizować wykłady, konferencje, spotkania z pisarzami, tłumaczami literatury hiszpańskiej. Będzie też bardzo bogata oferta edukacyjna dla szkół. Jest to przestrzeń której brakowało w Szczecinie i regionie. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj otworzyć to centrum - mówi dr Nina Pielacińska, kierowniczka centrum.



To Hiszpańskie Centrum Edukacji i Zasobów Bibliotecznych. Wypełnione jest m.in. literaturą i podręcznikami do nauki języka. Miejsce będzie służyć głównie studentom.Centrum jest efektem współpracy ambasady Królestwa Hiszpanii z Wydziałem Humanistycznym US. Mieści się przy al. Piastów 40 w Szczecinie. Zasoby biblioteczne pochodzą z Ministerstwa Edukacji, Kształcenia Zawodowego i Sportu Hiszpanii.Na świecie po hiszpańsku mówi około 600 milionów osób. Jest językiem oficjalnym w 20 krajach.