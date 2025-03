Program profilaktyki gruźlicy ma pomóc w walce z chorobą [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Maria Matusiak Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Coraz więcej przypadków chorób, które jeszcze niedawno wydawały się być przeszłością. Jedną z nich jest gruźlica.

By chorobę z sukcesem leczyć, ważne jest, aby znaleźć osoby, które mają zwiększone ryzyko, by na nią zachorować. Ma w tym pomóc program profilaktyki gruźlicy.



- Realizują go pielęgniarki POZ - informuje Maria Matusiak, wiceprzewodnicząca szczecińskiej rady pielęgniarek i położnych. - Jeżeli okazuje się, że pacjent ma określone ryzyko, jest dalej przekazywany do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który poszerza diagnostykę.



Bogusław Kubacki, lekarz POZ przyznaje, że w takim przypadku medyk ma szerokie możliwości diagnostyczne. - Może zrobić zarówno zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie zdjęcia RTG klatki piersiowej, może skierować na tomografię komputerową klatki piersiowej, jak również na inne niezbędne badania.



W opublikowanym przez WHO raporcie podano, że w 2023 roku odnotowano najwyższą od 1995 roku liczbę przypadków gruźlicy.



