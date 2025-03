Rapowany musical o przemianach ustrojowych zawita do Szczecina [ZDJĘCIA]

Brawurowy musical "1989" przyjeżdża do Szczecina po szeregu nagród i wyróżnień oraz po najnowszym sukcesie - nominacji do Fryderyka w kategorii "Album roku muzyka ilustracyjna" dla Andrzeja "Webbera" Mikosza.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Szczeciński producent i kompozytor odpowiada za brzmienie musicalu, który trafił na deski Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego pod koniec 2022 roku.Andrzej Mikosz widział ten spektakl już około 30. razy - jest zachwycony obsadą, a temat uważa za ważny:- Warto to też obejrzeć ze względu na to, że przedstawiamy historię w miarę najmłodszą, o której rzadko w ogóle rozmawiamy. Jest to też istotne dla naszego miasta Szczecina, bo Szczecin też miał w tamtych czasach swój duży udział - mówi Mikosz.Musical opowiada o trzech parach na tle wielkich zmian w Polsce - te pary to Lech i Danuta Wałęsa, Jacek i Gajka Kuroń oraz Władysław i Krystyna Frasyniuk. Językiem spektaklu są partie śpiewane, ale przede wszystkim rap.- Też jest na każdym spektaklu zespół pod batutą Wojciecha Długosza, który gra właściwie cały ten spektakl na żywo, więc tu nie ma żadnych playbacków - dodaje Mikosz."1989" będzie można zobaczyć w Szczecinie 9 maja w Teatrze Letnim.