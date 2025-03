Młodzieżowa Rada Miejska w Gryfinie? Burmistrz Mieczysław Sawaryn pyta w ankiecie młodych mieszkańców, co sądzą na temat utworzenia miejskiej instytucji.

Kwestionariusz kierowany jest do młodzieży od 13 do 21 roku życia. Głosy można oddawać przez internet do 16 kwietnia. Więcej informacji na temat ankiety znajdziecie na stronie internetowej